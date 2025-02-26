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Политика

СМИ назвали имена получивших помощь Венгрии по снятию санкций россиян

18:36 26.02.2025

Венгрия потребовала вывести из-под санкций Евросоюза восьмерых россиян, включая олигарха Алишера Усманова, министра спорта России и бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сооснователей «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена. В противном случае Венгрия обещает наложить вето на продление европейских санкций против российских властей, сообщают источники «Системы» — расследовательского проекта «Настоящего Времени» и «Радио Свобода».

Также Венгрия требует снять санкции с сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, совладельца холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин, экс-главу НПО «Европейский еврейский конгресс» Вячеслава Моше Кантора и нефтяного магната Мусу Бажаева. Этот список «Система» получила от высокопоставленного источника в дипломатических кругах ЕС.

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Вчера агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Венгрия потребовала исключить из санкционного списка ЕС восемь человек, их имена в публикации названы не были. Также в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не согласится на «поспешное» продление санкций против отдельных лиц. «В этом санкционном списке есть люди, которых на самом деле там не должно быть», — добавил чиновник. «Системе» эту информацию подтвердил чиновник Евросоюза, знакомый с обсуждением санкций.

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В феврале газета Financial Times выяснила, что предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен до конца 2024 года продали свои доли в «Альфа-банке» и «Альфа-страховании» деловому партнеру Андрею Косогову, чтобы избавиться от санкций. Европейский суд общей юрисдикции ранее признал, что санкции против бизнесменов за вторжение в Украину ничем не обоснованы, однако признал, что Фридман и Авен продолжают приносить России «существенный доход».

Алишера Усманова агентство Bloomberg признало наиболее «обедневшим» российским миллиардером в 2024 году. Олигарх пытается судиться в Германии, чтобы выйти из санкционного списка ЕС.

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