Россиянка въехала в Таиланд нелегально из-за ошибки аэропорта

Туристка из России прилетела в Таиланд на несколько дней рейсом авиакомпании AirAsia. Из-за ошибки в аэропорту пассажиры вышли сразу в город, не пройдя паспортный контроль. Об этом сообщает портал «Турдом».

По данным портала, девушка прилетела в провинцию Краби из столицы Малайзии Куала-Лумпур. Она рассчитывала только обновить визу, поэтому не брала с собой багаж. Туристка вышла из терминала без проверки документов и проставления штампа в паспорте. Лишь через несколько часов она задалась вопросом, не станет ли это причиной проблем на выезде из страны, и позвонила в аэропорт.

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«Турдом» отмечает, что самолет компании AirAsia по ошибке отправили в терминал для внутренних рейсов. После звонка в аэропорт выяснилось, что там уже ищут пассажиров рейса, которым не проставили штампы о въезде. Аэропорт предоставил туристам бесплатный трансфер до воздушной гавани и обратно. Также к ним не стали применять никакие санкции, которые предусмотрены для случаев «нелегального» пересечения границы.

Девушка рассказала, что сотрудники аэропорта «сто тысяч раз» извинились за произошедшее. «Вышло приключение за государственный счет», — добавила туристка.

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Как пишет «Турдом», в случае непрохождения паспортного контроля при влете в страну туристов могут оштрафовать при вылете или запретить им дальнейший въезд. По словам юриста Игоря Косицына, обычно в таких случаях путешественникам приходится доказывать, что отсутствие штампа в паспорте произошло не по их вине.

Ранее стало известно, что в Таиланде задержали россиянина по имени Владислав, который выдавал себя за представителя мафии, утверждая, что у него есть связи с высокопоставленными местными чиновниками, и вымогая у соотечественников деньги.