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Мир

Россиянин выдавал себя за члена мафии и вымогал деньги у соотечественников в Таиланде

18:05 10.03.2025

Полиция Таиланда задержала россиянина на острове Панган, который выдавал себя за представителя мафии, имеющего связи с высокопоставленными чиновниками страны, и вымогал деньги у других туристов из России. Об этом сообщает Khaosod.

По данным издания, 27-летнего задержанного зовут Владислав, его фамилия не называется. Его задержали вечером 9 марта в магазине по продаже каннабиса, где россиянин работал продавцом.

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Как пишет Khaosod, на Владислава пожаловались сами туристы. Они рассказали, что мужчина их запугивал: фотографировался в тактическом жилете с копией огнестрельного оружия и показывали им эти снимки, а также вымогал деньги за «защиту». Кроме того, по словам туристов, задержанный утверждал, что он сотрудничает с чиновниками из правительства Таиланда и может помочь с решением юридических вопросов.

В ходе расследования полицейские нашли подтверждения этим обвинениям и задержали Владислава, когда он был на работе. Издание отмечает, что ему также провели тест на наличие в крови наркотиков, который показал, что он употреблял кокаин. По данным Khaosod, мужчине предъявили обвинение в работе без разрешения и употреблении наркотиков.

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На допросе Владислав рассказал, что получал 17% с продаж в магазине, который помимо этого предоставлял ему бесплатное проживание. Россиянин также показал полиции тактический жилет, страйкбольный пистолет и наручники, которые он купил онлайн. 

Сколько именно человек пострадали от действий Владислава, пока неизвестно. В полиции призвали российских туристов подать жалобу в участок или рассказать о произошедшем, позвонив на горячую линию.

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