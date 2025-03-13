СМИ: Тиньков запустил банк в Мексике

Бывшие топ-менеджеры российского банка «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов основали в Мексике финтех стартап Plata, схема работы которого напоминает устройство бывшего банка Олега Тинькова. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на сообщение компании, по итогам инвестиционного раунда стартап оценили в 1,5 миллиарда долларов и он уже привлек 160 миллионов долларов финансирования.

Plata, основанная в 2023 году, предлагает своим клиентам кредитные карты с лимитом до 200 тысяч долларов, ставкой от 30% годовых и кэшбэком до 15% в зависимости от выбранных категорий. Как и «Тинькофф» Plata работает в цифровом формате, карты клиентам доставляют курьеры, а все взаимодействия с банком происходят через мобильное приложение.

В Мексике Plata стала девятым единорогом — так специалисты называют компании, оцененные более чем в миллиард долларов. При этом Plata стала первой компанией, получившей такой статус в этой стране с 2022 года.

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Ранее BNE Intellinews, ссылаясь на источники в банковской среде, писал, что в запуске Plata мог участвовать основатель российского банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Среди прочего издание ссылалось на видео, в котором Тиньков сам расплачивался картой стартапа и говорил о нем «как о нашем». Собеседники издания предположили, что Тиньков мог вложить в финансирование Plata деньги вырученные от продажи своей доли в банке «Тинькофф».

Осенью 2022 года Олег Тиньков объявил о выходе из российского гражданства. Свое решение он объяснил тем, что не хочет «ассоциироваться с путинским фашизмом». Ранее он сообщал, что после его антивоенных высказываний его вынудили продать свою долю в банке «Тинькофф» под угрозой национализации. В июне 2024 года кредитная организация сменила название на «Т-банк».