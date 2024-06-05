Банк «Тинькофф» сменил название

Банк «Тинькофф» провел ребрендинг и сменил название. Теперь кредитная организация называется «Т-Банк», сообщили в пресс-службе.

«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда — Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — говорится в сообщении.

Там также представили новый логотип. Название банка написано на желтом фоне, а буква «Т» расположена на щите. Упрощение имени кредитной организации там назвали логичным шагом: «Мы давно ввели “Т” в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов».

Впервые о смене названия и ребрендинге банка стало известно в 2022 году. Тогда основатель кредитной организации Олег Тиньков выступил против войны в Украине. Вскоре стало известно, что бизнесмен продал свою долю в TCS Group — 35% акций — инвестиционной компании Владимира Потанина «Интеррос».

В конце октября 2022 года Тиньков сообщил о выходе из российского гражданства, опубликовав соответствующий документ в своем инстаграме. На следующий день пост исчез. В этом Тиньков обвинил «кремлевских троллей». Тогда же он заявил, что хочет отозвать бренд «Тинькофф» у новых владельцев созданного им банка. Кредитную организацию он предложил переименовать в «Потанин-банк».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Олег Тиньков попал под санкции США и Великобритании. Однако 20 июля 2023 года стало известно, что Великобритания сняла с него санкции.

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