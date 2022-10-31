«Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной». Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил о выходе из российского гражданства. Он опубликовал фото соответствующего документа в своем инстаграме.

«Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это все „развидеть“, особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года. Жизнь одна и она БЕСЦЕННА ❤️ Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство. PS:для псевдо-патриотов! Донбаса БЫ не было если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014году. Я патриот России больше , чем вы.. так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я-герой России.. настоящий .. а не эти...», — написал Тиньков (авторская орфография сохранена).

Ранее он сообщал, что после его антивоенных высказываний его вынудили продать банк «Тинькофф» под угрозой национализации.

Источник: Олег Тиньков

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