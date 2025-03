Ученые нашли самое древнее человеческое лицо в Западной Европе

Испанские ученые обнаружили фрагменты костей черепа человека, жившего на Пиренейском полуострове 1,1-1,4 миллиона лет назад. Они утверждают, что это самые древние останки человеческого лица, обнаруженные в Западной Европе, сообщает The Guardian со ссылкой на статью в журнале Nature.

Найденные в пещере Сима-дель-Элефанте останки представляют собой левую скулу и часть верхней челюсти древней человеческой особи. Ученые решили, что этот вид близок к появившемуся в Африке около двух миллионов лет назад Homo erectus, и назвали его Homo affinis erectus.

Неофициально исследователи прозвали находку Pink в честь британской рок-группы Pink Floyd. Они связали это с названием альбома группы «Темная сторона Луны» (в оригинале The Dark Side of the Moon). На испанский язык термин «обратная сторона Луны» переводится как “la cara oculta de la luna”, а “cara oculta” буквально означает «скрытое лицо».

Часть лунной поверхности, которую никогда не видно с Земли, называется обратной стороной Луны. Иногда ее ошибочно называют «темной стороной», однако она освещается Солнцем так же часто, как и видимая сторона.

Ранее в той же пещере Сима-дель-Элефанте ученые находили останки возрастом 1,1-1,2 миллиона лет. Также неподалеку в пещере Гран-Долина были обнаружены останки человека, жившего 800 тысяч лет назад.

Наиболее древние человеческие черепа в Евразии были найдены в грузинском городе Дманиси, их возраст составляет около 1,8 миллионов лет. Это самое раннее свидетельство миграции ранних видов людей из Африки.