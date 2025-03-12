Ребенок вызвал полицию из-за съеденного его матерью мороженого

Четырехлетний ребенок из американского штата Висконсин позвонил по номеру 911 и сказал диспетчеру службы, что его мать плохо себя ведет и что ее нужно «запереть», сообщает CNN.

На вопрос диспетчера «Что случилось?» мальчик снова потребовал приехать и забрать его мать. После этого женщина вмешалась в разговор ее сына с экстренной службой и пояснила, что ребенок, вероятно, позвонил в полицию из-за того, что она съела его мороженое. При этом, отмечает CNN, ребенок продолжал отстаивать свою позицию, даже когда у него забрали телефон.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики Криминал 11 минут чтения

Сотрудники полиции приехали к женщине домой, чтобы убедиться, что за предполагаемой «кражей» мороженого не кроется более серьезное преступление. По словам полицейских, когда они прибыли на место, ребенок подтвердил, что его мать съела мороженое, и потребовал забрать ее за это в тюрьму.

Полицейские отметили, что вскоре мальчик передумал «выдвигать обвинения» против матери и заявил, что не хотел бы, чтобы она оказалась в тюрьме. Он добавил, что просто хочет мороженого. Через два дня полицейские вернулись в дом и привезли ребенку два шарика мороженого.

Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» Общество 6 минут чтения

Осенью прошлого года стало известно, что Шериф из Джорджии Крейг Оуэнс вызвал своих коллег к ресторану быстрого питания Burger King после того, как его сотрудники сделали ошибку в заказе полицейского. Тогда к ресторану подъехала машина с сиреной и мигалками, из которой вышли трое сотрудников полиции. Происходящее напугало сотрудников Burger King, и они заперли двери. Оуэнс заявил, что таким способом он хотел выяснить, как зовут управляющего или владельца заведения.