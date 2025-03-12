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Мир

Ребенок вызвал полицию из-за съеденного его матерью мороженого

00:02 12.03.2025

Четырехлетний ребенок из американского штата Висконсин позвонил по номеру 911 и сказал диспетчеру службы, что его мать плохо себя ведет и что ее нужно «запереть», сообщает CNN.

На вопрос диспетчера «Что случилось?» мальчик снова потребовал приехать и забрать его мать. После этого женщина вмешалась в разговор ее сына с экстренной службой и пояснила, что ребенок, вероятно, позвонил в полицию из-за того, что она съела его мороженое. При этом, отмечает CNN, ребенок продолжал отстаивать свою позицию, даже когда у него забрали телефон.

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Сотрудники полиции приехали к женщине домой, чтобы убедиться, что за предполагаемой «кражей» мороженого не кроется более серьезное преступление. По словам полицейских, когда они прибыли на место, ребенок подтвердил, что его мать съела мороженое, и потребовал забрать ее за это в тюрьму. 

Полицейские отметили, что вскоре мальчик передумал «выдвигать обвинения» против матери и заявил, что не хотел бы, чтобы она оказалась в тюрьме. Он добавил, что просто хочет мороженого. Через два дня полицейские вернулись в дом и привезли ребенку два шарика мороженого.

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Осенью прошлого года стало известно, что Шериф из Джорджии Крейг Оуэнс вызвал своих коллег к ресторану быстрого питания Burger King после того, как его сотрудники сделали ошибку в заказе полицейского. Тогда к ресторану подъехала машина с сиреной и мигалками, из которой вышли трое сотрудников полиции. Происходящее напугало сотрудников Burger King, и они заперли двери. Оуэнс заявил, что таким способом он хотел выяснить, как зовут управляющего или владельца заведения.

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