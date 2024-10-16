EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США полицейский вызвал подкрепление из-за перепутанного заказа в Burger King

2 минуты чтения 16.10.2024

Шериф из Джорджии Крейг Оуэнс вызвал подкрепление после того, как ресторан быстрого питания Burger King допустил ошибку в его заказе. Об этом сообщает The New York Post.

Как пишет издание, к ресторану приехали три сотрудника полиции с включенными сиренами и мигалками. Испуганные сотрудники Burger King заперли дверь ресторана, и их пришлось уговаривать впустить полицейских.

Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше
Мир5 минут чтения

The New York Post отмечает, что Оуэнс вызвал подкрепление, чтобы узнать имя управляющего или владельца заведения. «Я хотел взять [для своей спутницы] “Воппер”, без майонеза, разрезанный пополам, так? Мне больше не нужны чертовы деньги. Мне просто нужно узнать, кто владеет этим местом, чтобы подать официальную жалобу», — заявил шериф.

Миллиардер против
Миллиардер против
Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России
Политика13 минут чтения

По данным издания, инцидент произошел еще 4 марта 2023 года, но на него обратили внимание только спустя полтора года во время процесса переизбрания Оуэнса на должность шерифа. О произошедшем стало известно после того, как оппонент Оуэнса Дэвид Кавендер выложил в сеть три видеозаписи с нательной камеры.

«Я считаю, что это злоупотребление властью. Я шокирован тем, что шериф настолько халатно относится к этому вопросу, что заставляет своих помощников включать мигалки и сирены, подвергая риску граждан и своих помощников, только для того, чтобы получить информацию от владельца бизнеса, которую, очевидно, можно было бы проверить в другой день», — утверждает представитель Кавендера Майк Донделингер.

В свою очередь, шериф заявил, что это был лишь деловой спор. По его словам, он ни разу не назвал себя представителем правоохранительных органов в разговоре с сотрудниками Burger King.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
Общество
К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения
10 минут чтения
Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Мир
Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше
5 минут чтения
Миллиардер против
Политика
Миллиардер против
Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России
13 минут чтения
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Криминал
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Группировка «хуторских» напала на семью, убила ребенка и может избежать наказания. Люди вышли на митинги
6 минут чтения
Роскомнадзор нанес удар в спину
Политика
Роскомнадзор нанес удар в спину
Ведомство заблокировало мессенджер Discord и тем сломало налаженную систему связи российских военных
3 минуты чтения
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Общество
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
7 минут чтения