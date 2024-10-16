В США полицейский вызвал подкрепление из-за перепутанного заказа в Burger King

Шериф из Джорджии Крейг Оуэнс вызвал подкрепление после того, как ресторан быстрого питания Burger King допустил ошибку в его заказе. Об этом сообщает The New York Post.

Как пишет издание, к ресторану приехали три сотрудника полиции с включенными сиренами и мигалками. Испуганные сотрудники Burger King заперли дверь ресторана, и их пришлось уговаривать впустить полицейских.

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The New York Post отмечает, что Оуэнс вызвал подкрепление, чтобы узнать имя управляющего или владельца заведения. «Я хотел взять [для своей спутницы] “Воппер”, без майонеза, разрезанный пополам, так? Мне больше не нужны чертовы деньги. Мне просто нужно узнать, кто владеет этим местом, чтобы подать официальную жалобу», — заявил шериф.

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По данным издания, инцидент произошел еще 4 марта 2023 года, но на него обратили внимание только спустя полтора года во время процесса переизбрания Оуэнса на должность шерифа. О произошедшем стало известно после того, как оппонент Оуэнса Дэвид Кавендер выложил в сеть три видеозаписи с нательной камеры.

«Я считаю, что это злоупотребление властью. Я шокирован тем, что шериф настолько халатно относится к этому вопросу, что заставляет своих помощников включать мигалки и сирены, подвергая риску граждан и своих помощников, только для того, чтобы получить информацию от владельца бизнеса, которую, очевидно, можно было бы проверить в другой день», — утверждает представитель Кавендера Майк Донделингер.

В свою очередь, шериф заявил, что это был лишь деловой спор. По его словам, он ни разу не назвал себя представителем правоохранительных органов в разговоре с сотрудниками Burger King.