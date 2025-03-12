СМИ: Путин собирается затягивать переговоры о мире

Владимир Путин планирует затянуть переговоры о прекращении огня и о заключении мирного соглашения с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники и мнение экспертов по российской политике. По их данным, Путин планирует с самого начала выдвигать встречные требования Украине.

Сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая отметила, что, скорее всего, Путин в ближайшее время не даст ни положительного, ни отрицательного ответа на американо-украинскую инициативу о 30-дневном прекращении огня. Российская сторона, как считают источники, будет требовать обязательного выполнения собственных условий еще на этапе подготовки соглашения о прекращении боевых действий.

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Путин, по мнению источников Bloomberg, согласится на прекращения огня, только если будет уверен, что его условия будут учтены в тексте соглашения. Предложенный же США и Украиной план он считает «неприемлемым». Журналисты утверждают, что одним из условий завершения боевых действий может стать прекращение поставок оружия в Украину.

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Ранее представители европейских силовых структур сообщали Bloomberg, что российская сторона намеренно выдвигает требования, на которые страны Европы и Украина не могут согласиться. Они считают, что так Путин дает понять, что готов продолжать войну. При этом президент США заявил, что американская делегация уже направляется для переговоров в Россию, а Белый Дом получил из Москвы «ряд позитивных сообщений» о возможности заключения соглашения о прекращении огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что одним из пунктов повестки переговоров с Россией может стать отмена европейских санкций. Дональд Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения соглашения о прекращении огня он готов ввести новые санкции, эффект от которых будет «разрушительным».