EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Путин собирается затягивать переговоры о мире

20:44 12.03.2025

Владимир Путин планирует затянуть переговоры о прекращении огня и о заключении мирного соглашения с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники и мнение экспертов по российской политике. По их данным, Путин планирует с самого начала выдвигать встречные требования Украине.

Сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая отметила, что, скорее всего, Путин в ближайшее время не даст ни положительного, ни отрицательного ответа на американо-украинскую инициативу о 30-дневном прекращении огня. Российская сторона, как считают источники, будет требовать обязательного выполнения собственных условий еще на этапе подготовки соглашения о прекращении боевых действий.

Хотят ли военные завершения войны?
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
Политика5 минут чтения

Путин, по мнению источников Bloomberg, согласится на прекращения огня, только если будет уверен, что его условия будут учтены в тексте соглашения. Предложенный же США и Украиной план он считает «неприемлемым». Журналисты утверждают, что одним из условий завершения боевых действий может стать прекращение поставок оружия в Украину.

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

Ранее представители европейских силовых структур сообщали Bloomberg, что российская сторона намеренно выдвигает требования, на которые страны Европы и Украина не могут согласиться. Они считают, что так Путин дает понять, что готов продолжать войну. При этом президент США заявил, что американская делегация уже направляется для переговоров в Россию, а Белый Дом получил из Москвы «ряд позитивных сообщений» о возможности заключения соглашения о прекращении огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что одним из пунктов повестки переговоров с Россией может стать отмена европейских санкций. Дональд Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения соглашения о прекращении огня он готов ввести новые санкции, эффект от которых будет «разрушительным».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования