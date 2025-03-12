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Мир

Трамп заявил о выехавших в Россию представителях США

19:38 12.03.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что представители США «отправляются в Россию прямо сейчас», сообщает The Guardian со ссылкой на слова политика на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Трамп заявил, что в возможных переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией «сейчас все зависит» от российской стороны. Также он добавил, что американская сторона получила из России «ряд позитивных сообщений» о прекращении огня.

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Также Би-би-си со ссылкой на информацию, полученную от находящегося в Белом Доме собственного корреспондента, сообщает, что Трамп пригрозил России «разрушительными» санкциями в случае отказа от заключения мира и продолжения войны. Политик заявил, что это могут быть меры в «финансовом плане». Трамп считает, что «это могло бы быть очень плохо для России».

Также президент США сказал, что «сложная» для переговоров украинская сторона изменила свою позицию, а США приближаются к тому, чтобы «сделать что-то по Украине». «У меня был кто-то, который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир», — сказал Трамп о президенте Украине Владимире Зеленском.

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Трамп отказался оценить вероятность достижения договоренности о прекращения огня с Россией, заявив лишь, что «она имеет смысл для России». Он также отметил, что вопрос «земли» уже обсуждался во время переговоров.

Президент США не раскрыл состав делегации США. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что контакты с российской стороной продолжатся «уже сегодня», 12 марта. По его мнению, отказ от обсуждения предложения о 30-дневном перемирии, которое выдвинули США и Украина, станет поводом «изучить все и понять истинные намерения» России.

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