Региональные власти пообещали по миллиону рублей отказавшимся от абортов клиникам

Власти Вологодской области хотят компенсировать клиникам региона, которые отказались проводить операции по прерыванию беременности, экономические потери. Губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что готов выплатить медицинским учреждениям по миллиону рублей из бюджета.

«Мы предложили по миллиону рублей из областного бюджета, чтобы компенсировать потенциальные экономические, так называемые, потери» — предает слова Филимонова «Интерфакс», не приводя других подробностей.

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При этом агентство пишет, что в пресс-службе губернатора подтвердили, что на данный момент законодательного запрета на аборты в регионе нет. Ранее власти лишь призвали клиники добровольно отказаться от лицензий на эту процедуру.

В конце февраля СМИ сообщили, что частные и государственные клиники в Вологодской области начали отказывать женщинам в проведении абортов. Например, издание «Регион 35. Новости Вологодской области» писало, что как минимум в две районные больницы пришло «указание добровольно отказаться от абортов».

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Спустя несколько дней внимание на ситуацию обратили силовики. Так, в прокуратуре Вологодской области обещали проверить все сообщения об отказах в проведении процедуры искусственного прерывания беременности в медицинских учреждениях региона.

В начале февраля Филимонов заявил, что на территории Вологодской области могут полностью запретить аборты, «даже в частных клиниках». Он также привел статистику, по его данным, в 2024 году в области было сделано более 1,5 тысячи прерываний беременности.