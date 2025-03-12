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Криминал

Десятки человек задержали за драку в Подмосковье

17:17 12.03.2025

В подмосковном городе Ногинск произошла массовая драка со стрельбой из травматического пистолета, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-релиз управления МВД по Московской области и информацию из местных телеграм-каналов.

Полиция заявила о задержании 42 человек, которые участвовали в драке. В МВД также отметили, что изъятый пистолет был «зарегистрирован в установленном порядке». При этом в пресс-релизе также отмечается, что выстрелы совершались и из «предмета, конструктивно схожего с оружием».

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Местный телеграм-канал «Ногинск» утверждает, что драку устроили выходцы из стран Центральной Азии в здании Глуховской мануфактуры, а сам инцидент произошел ночью. Также в канале отмечается, что многие из участников драки успели скрыться до прибытия сотрудников полиции, поскольку не имели документов для проживания в России, а стрельба велась сотрудником ЧОП, который пытался остановить драку.

В пресс-релизе полиции отсутствует информация о гражданстве задержанных, а также о возможном количестве скрывшихся участников драки. Силовики подтвердили госпитализацию одного из арестованных и сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

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