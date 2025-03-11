Школьник напал на одноклассников с ножом

Восьмиклассник атаковал двоих учеников в здании школы в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из пресс-службы регионального управления МВД. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова очевидцев уточняет, что перед инцидентом нападавший и его жертвы сидели вместе.

Также сообщается, что возможной причиной нападения мог стать буллинг — с Максимом, который нанес школьникам ножевые ранения, практически не общались сверстники. Одного из них он ранил в шею, другого в живот — пострадавшие госпитализированы.

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После инцидента Максим выбежал из класса, телеграм-канал Shot сообщает, что его задержали на опоре ЛЭП в лесополосе, задержание подтвердили в полиции Нижнего Новгорода. Перед этим он успел позвонить родственникам и признаться в нападении. Shot утверждает, что Максим заявил, что «его довели». «Осторожно, новости» также сообщают, что сотрудники полиции уже прибыли в место проживания подростка, где также находятся его родители.

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ТАСС со ссылкой на информацию из департамента образования Нижнего Новгорода сообщает, что здоровью пострадавших школьников ничего не угрожает. Ранее Shot писал, что состояние подростков оценивается как средняя степень тяжести.

Ученики школы, в которой случился инцидент, рассказали, что в школе отсутствовала система работы с подростками, которые сталкиваются с буллингом, а система обеспечения безопасности учеников, преподавателей и сотрудников «нормально не работала». RT со ссылкой на слова знакомого Максима утверждает, что он «был тихоней», но ничем не выделялся среди сверстников. Он утверждает, что ранее не слышал, чтобы над восьмиклассников кто-то издевался или смеялся.

Также RT сообщает, что учителя школы закрыли двери кабинетов после нападения и не выпускали учеников до прибытия силовиков и медиков. Первую помощь пострадавшим оказал охранник школы, а Максим скрылся от полиции через черный ход.

