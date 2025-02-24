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Криминал

Неизвестные обстреляли томский техникум

17:46 24.02.2025

В городе Томске неизвестные устроили стрельбу по окнам политехнического техникума, сообщило областное управление МВД. Стреляли по окнам первого этажа, через громкоговоритель учебного заведения учащимся и персоналу велели отойти от окон и лечь на пол — студентам в итоге пришлось провести на полу около получаса, рассказало томское издание «Регион-70» со ссылкой на очевидцев.

Стрельба была слышна около 15:20 по местному времени, сообщила полиция со ссылкой на обращения в дежурную часть. Стреляли на окраине города, у здания Томского политехнического техникума на улице Смирнова в Ленинском районе.

Пострадавших нет, нападавшие использовали пневматические пистолеты, рассказали в УМВД. В качестве подозреваемых задержаны два человека, уточнили полицейские.

Позже полиция опубликовала ролик, на котором видно, как двое мужчин что-то ищут в снегу у ограды.

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Очевидцы в разговоре с «Регион-70» рассказали, что вскоре после начала стрельбы «все входы и выходы были заблокированы студентами и охраной». Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские, уточнили собеседники издания.

Директор техникума Оксана Ягодкина рассказала изданию, что двери заблокировал изнутри дежуривший в учебном заведении сотрудник частного охранного предприятия. «Весь персонал и обучающиеся действовали в соответствии с алгоритмом действий», — добавила директор.

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Телеграм-канала Mash написал, что стрельба началась на четвертой паре уроков. Вскоре после Росгвардия задержала «двоих парней лет 20», которые, «предварительно, не учатся в этом колледже».

Осенью в нескольких регионах России учащиеся устроили нападения с ножами и молотками на школы, из-за чего пострадало несколько детей. В начале февраля в Швеции 11 человек погибли во время стрельбы в школе для взрослых города Эребру, еще несколько учащихся были ранены.

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