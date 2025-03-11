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Мир

Крупный бренд косметики изъял из продажи средства от акне из-за вызывающего рак компонента

20:48 11.03.2025

Французская компания L’Oreal изъяла из розничных магазинов США все партии своего средства для лечения акне Effaclar Duo из-за опасений, что кремы и очищающие средства загрязнены известным канцерогеном бензолом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, средство продается под брендом французской компании La Roche-Posay. Оно содержит в себе бензоилпероксид, который убивает бактерии и помогает лечить акне. При этом при определенных обстоятельствах это соединение может распадаться и образовывать бензол. Тот, в свою очередь, является естественным компонентом бензина и табачного дыма и, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в больших количествах может вызывать лейкемию.

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«В тесном сотрудничестве с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) мы приняли решение изъять из розничной торговли ограниченное количество оставшихся единиц текущего средства Effaclar Duo», — говорится в заявлении L’Oreal. В нем отмечается, что это решение позволит компании перейти к средству с улучшенной формулой, которое разрабатывается с прошлого года и должно стать доступным покупателям в ближайшее время.

Bloomberg отмечает, что около года назад независимая лаборатория Valisure из Коннектикута обнаружила загрязнение бензолом во многих популярных продуктах с бензоилпероксидом. После этого представители лаборатории обратились в FDA с просьбой изъять эти средства из продажи.

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Ранее сообщалось, что более чем в половине косметических средств, доступных в России, содержатся опасные для здоровья вещества. Кроме того, в 76% случаев на товарах не указаны противопоказания к применению. Также исследователи выяснили, что примерно 20% косметики продается либо без указания срока годности, либо просроченной.

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