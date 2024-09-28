Более половины косметики в России содержит опасные для здоровья вещества

В 65% продаваемой в России косметики обнаружили опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

По данным агентства, в 76% продаваемой на российском косметическом рынке продукции нет никаких сведений о противопоказаниях для применения. В союзе отметили, что в перечне запрещенных веществ содержится 1680 наименований. Их опасность для здоровья была доказана, как пишет РИА «Новости», в том числе в судебном порядке. Безопасными признаны лишь 332 вещества.

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«Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как “максимальная концентрация в готовой к использованию продукции”», — заявили в союзе.

Кроме того, результаты проведенного анализа показали, что пятая часть косметической продукции продается либо просроченной, либо без указания срока годности.

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Также в большинстве случаев на товарах нет информации о составе на русском языке. 90% продукции продается с указанием состава на латинице, при этом химические элементы обозначаются аббревиатурами. На трети косметических средств вовсе нет данных об используемых при производстве ингредиентах.

«Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле», — объяснили в союзе.

Союз защиты прав потребителей предложил ужесточить контроль за косметическими товарами и ввести обязательную маркировку. В исследовании сказано, что подобные меры относительно парфюмерии помогли снизить количество нарушений более чем в три раза.