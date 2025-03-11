Мужчина рассказал о случайно выстрелившей в него собаке

Житель города Мемфис в американском штате Теннесси, чье имя не называется, рассказал, что в него случайно выстрелила его же собака, годовалый питбуль по кличке Орео, когда мужчина лежал на кровати со своей подругой. Об этом сообщают People и Fox 8 со ссылкой на полицейское управление города.

Утверждается, что сотрудники полиции получили сообщение о «случайной травме» и приехали в дом мужчины около четырех утра 10 марта. Пострадавший рассказал, что он «расслаблялся» и «общался» со своей подругой, чье имя также не указано. В этот момент собака «прыгнула на кровать, ее лапа застряла в предохранительной скобе и в итоге нажала на спусковой крючок».

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По данным полиции, пуля из пистолета задела верхнюю часть бедра мужчины. На место приехали спасатели, которые обработали его рану. Затем мужчину доставили в местную больницу в «некритическом» состоянии.

Кроме того, по данным изданий, девушка, которая находилась в момент инцидента в доме мужчины, скрылась с места, забрав с собой пистолет. В полиции заявили, что в доме нашли «одну стреляную гильзу на полу в передней комнате». Друг пострадавшего рассказал Fox 8, что питбуль Орео «очень дружелюбный» и что с мужчиной все в порядке.

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