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Общество

Такса загрызла спящего младенца

16:54 10.03.2025

В Томской области возбуждено уголовное дело после смертельного нападения домашней собаки на младенца. Об этом говорится в телеграм-канале регионального следственного комитета.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 10 марта в одной из квартир по Коммунистическому проспекту в городе Северск Томской области. По предварительным данным, в ту ночь домашняя собака породы такса загрызла младенца — девочку 2025 года рождения, которая спала в своей кроватке. Впоследствии мать обнаружила тело своей дочери без признаков жизни и со множественными укусами.    

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«Следователи СК России устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — рассказали в СК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). По этой статье хозяевам собаки грозит до двух лет лишения свободы.

«В целях предупреждения тяжких последствий в виде причинения собаками вреда жизни и здоровью детей следственное управление напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных», — предупредили в СК.  

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В марте стая собак в селе Шира Красноярского края напала и покусала восьмилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребенка удалось спасти благодаря очевидице, которая услышала лай собак и прибежала на помощь. В тот день школьницу госпитализировали со множественными укушенными ранами головы, лица, туловища и конечностей.

Следователи тогда заявили, что хозяйку собак дважды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних питомцев. Местные жители, в свою очередь, рассказали, что животные часто убегали из дома и вели себя агрессивно.

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