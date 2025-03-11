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Мир

Экс-президента Филиппин задержали по обвинению в преступлениях против человечности

08:50 11.03.2025

Бывшего филиппинского президента Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы, куда он прилетел из Гонконга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 

Издание напоминает, что ранее ордер на арест Дутерте выдал Международный уголовный суд (МУС), который обвиняет бывшего филиппинского президента в преступлениях против человечности. Действующий президент Филиппин Фердинан Маркос-младший подтвердил, что филиппинское отделение Интерпола получило копию ордера МУС.

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По данным МУС, во время правления Дутерте с 2016 по 2022 год на Филиппинах была развернута масштабная кампания по борьбе с наркоторговлей, в ходе которой были без суда казнены десятки тысяч граждан страны.

Накануне своего задержания, выступая на митинге перед филиппинскими рабочими в Гонконге, Дутерте заявил, что готов предстать перед судом. «Если это действительно моя судьба, то все в порядке, я это приму. Они могут арестовать меня, посадить в тюрьму. <…> В чем мой грех? В свое время я сделал все возможное для мира и мирной жизни филиппинского народа», — цитирует его слова агентство Reuters.

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В октябре 2024 года Дутерте публично признался в том, что руководил так называемым «эскадроном смерти» в бытность мэром филиппинского города Давао еще до своего избрания на президентский пост. Выступая на заседании сената в рамках расследования своей кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Дутерте рассказал, что состоявшее из силовиков подразделение под его руководством занималось внесудебными казнями наркоторговцев и потребителей наркотиков.

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