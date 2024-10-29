Экс-президент Филиппин признался в руководстве «эскадроном смерти»

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте в бытность свою мэром города Давао руководил существовавшим там «эскадроном смерти», который занимался внесудебными казнями правонарушителей. Об этом он сам рассказал на заседании сената в рамках расследования кампании политика по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Дутерте уже говорил о том, что был руководителем «эскадрона смерти» в 2016 году, однако затем отказался от своих слов и заявил, что эскадрон контролировали бандиты.

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В ходе своего выступления в сенате Дутерте также назвал имена командиров эскадрона. По его словам, одним из них был бывший начальник национальной полиции Филиппин Роналдо Дела Роса. Дутерте также сообщил, что за время его работы на посту мэра Давао там были убиты около тысячи преступников.

При этом бывший филиппинский президент рассказал, что не давал бойцам «эскадрона смерти» прямого приказа убивать подозреваемых. Вместо этого члены подразделения получали указание провоцировать правонарушителей на сопротивление, а затем убивать их при задержании.

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Родриго Дутерте занимал пост мэра Давао в течение 22 лет. За это время, по данным правозащитных организаций, там было зарегистрировано около 1,4 тысячи подозрительных убийств, которые могли быть совершены подконтрольным властям «эскадроном смерти».

В 2021 году собственное расследование преступлений филиппинских властей в ходе их борьбы с незаконным оборотом наркотиков начал Международный уголовный суд. По его данным, в стране без суда были убиты от 12 тысяч до 30 тысяч граждан, подозреваемых в употреблении и продаже наркотиков.