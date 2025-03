В столице Украины переименовали два кафе, названные в честь президента США Дональда Трампа, об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на фото вывесок заведений Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station из их социальных сетей. Новое название — Frank.

Кафе и пиццерия с именем президента США в названии появились в Киеве в 2016 году, после избрания Дональда Трампа на первый срок. Заведения специализируются на американской кухне, а менеджеры в разговоре с журналистами The New York Times опасались называть свои фамилии из-за негативной реакции общества на названия их мест работы.

Главные союзники Украины Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России Политика 4 минуты чтения

Ранее об этих заведениях писало издание The New York Times. Посетители кафе в беседе с журналистами отмечали, что из-за высказываний Трампа в адрес Украины и президента Владимира Зеленского кафе «вряд ли смогут выжить». Менеджеры не хотели менять создававшийся несколько лет бренд, но все же решились на это после «острых» вопросов со стороны клиентов.

Один из посетителей заявил The Sun, что считает кафе «хорошим, не политическим местом», но при этом для того, чтобы иметь фамилию Трампа в названии, по его мнению, в Украине сейчас «не самое подходящее время». Другие посетители отмечали, что «по близости нет других кафе».

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

The New York Times утверждает, что администрация готовилась к ребрендингу заранее, изменив слово Trump на Frank в своих социальных сетях еще до официальной смены вывесок. Однако приведенные журналистами ссылки не действительны — аккаунт в Instagram удален, а профиль в Meta c одноименным названием содержит лого со словом Frank, загруженное еще в 2020 году.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Белого Дома прекратила обмен разведданными с Украиной и приостановила поставки в страну военной помощи, в том числе и одобренной при предыдущем президенте США Джо Байдене.