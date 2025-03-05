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Политика

США остановили обмен разведданными с Украиной

15:48 05.03.2025

Вашингтон прекратил обмениваться разведданными с Киевом, сообщила Financial Times со ссылкой на три источника. Позже эту информацию в эфире Fox News подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, написала журналистка телеканала Джеки Хайнрич в соцсети X. 

Собеседники газеты, знакомые с ситуацией, опасаются, что прекращение обмена разведданными может затруднить способность украинских военных атаковать российскую армию. Издание подчеркивает, что сотрудничество с разведкой США помогало Киеву выявлять и поражать российские военные цели.

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Украинское издание «Суспільне», ссылаясь на собственный источник, ранее сообщало, что по состоянию на 5 марта США продолжают делиться разведданными с Украиной.

Ранее о том, что американская разведка запретила своим союзникам делиться данными с Украиной, таблоиду Daily Mail рассказал британский эксперт военной разведки Фил Ингрэм. Он заявил, что США «будут жестко контролировать передачу своих разведданных Украине через агентства, базирующиеся в Киеве». 

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3 марта стало известно, что США заморозили финансирование новой военной помощи Украине. Позже советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что президент Дональд Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи. 

«Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы»,— сказал Уолц в интервью Fox News.

Решение поставить на паузу военную помощь Украине Трамп принял вскоре после его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. 

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