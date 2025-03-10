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Политика

СМИ: США могут снять санкции с российской нефти  

16:01 10.03.2025

Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты возможного ослабления наложенных на Россию санкций, включая ограничение цен на продажу нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к обсуждению источники.

Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при условии, что появится «прогресс в достижении окончательного мирного урегулирования», сослалось агентство на собеседников, знакомых с ситуацией в Москве.

На этой неделе в Саудовской Аравии должны начаться переговоры официальных лиц США и Украины о сроках и условиях прекращения огня. Участникам предстоит сгладить «многочисленные точки напряженности», пишет Bloomberg.

Переговоры последуют за несколькими днями интенсивного давления администрации Трампа на украинского президента Владимира Зеленского, включая приостановку военной помощи и помощи с разведкой. Трамп говорил, что его администрация «в значительной степени» отменила замораживание обмена разведывательной информацией с Украиной. Однако пообещал делать «все, чтобы заставить Украину серьезно отнестись к тому, что что-то надо делать».

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В воскресенье, 9 марта, Трамп заявил, что верит в возвращение Зеленского в Белый дом на подписание соглашения, которое не состоялось 28 февраля после перепалки между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп также ждет, что Зеленский изменит свое отношение к мирным переговорам и согласится пойти на уступки, чтобы передать часть украинской территории России. 

Зеленский, в свою очередь, говорил, что «открыт для прекращения огня», если Россия согласится прекратить авиаудары и военно-морские операции. За этим должен последовать обмен пленными, сказал украинский президент, выступая перед главами стран Евросоюза в Брюсселе.

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Однако пока не было никаких публичных признаков того, что Владимир Путин готов пойти на компромисс — или, что США подталкивают его к этому, пишет Bloomberg. Россия не планирует переговоры с США на этой неделе, ссылается агентство на сообщение ТАСС.

Трамп в четверг, 6 марта, заверил журналистов, что Россия хочет заключить сделку, «потому что в другом случае, о котором знаю только я, у них нет выбора». Трамп пригрозил введением новых экономических санкций против России.

Потолок для цен на российскую нефть был установлен в декабре 2022 года странами G7, включая США. Лимит был установлен в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года потолок цен расширен на нефтепродукты — 100 долларов за баррель дизеля и 45 долларов за баррель мазута. 

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