СМИ: Трамп хочет территориальных уступок и проведения выборов в Украине

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что ему будет недостаточно соглашения с Украиной по редкоземельным металлам для возобновления военной помощи и обмена разведданными. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванный источник в администрации Трампа и американского чиновника.

По данным издания, помимо подписания сделки, Трамп также ждет, что Зеленский изменит свое отношение к мирным переговорам и согласится пойти на уступки, чтобы передать часть украинской территории России. Кроме того, президент США хочет, чтобы Зеленский «сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине» и, возможно, в сторону своего ухода с поста президента.

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Как пишет NBC News, после приостановки военной помощи со стороны США Россия усилила атаки на Украину, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, особенно в Донецкой области. При этом источники издания утверждают, что пауза в обмене разведданными не оказала прямое влияние на российские атаки.

В то же время источники NBC News считают, что США могут возобновить военную помощь и обмен данными на следующей неделе. Свой оптимистичный настрой они связали с тем, что ранее Зеленский заявил, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее».

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Также американские чиновники заявили, что США продолжают предоставлять Украине данные, необходимые для отражения российских атак. Так, США могут предупредить ВСУ, когда российская армия готовит очередной удар, отметили источники NBC News.

Ранее стал известен состав украинской делегации, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский не будет принимать участия в этой встрече, однако он должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.