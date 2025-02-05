Трамп обвалил мировые рынки

Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы

Президент США Дональд Трамп снова развязывает торговую войну: как и в прошлое президентство, он недоволен положением вещей в мировой торговле и опять прибегает к шантажу, угрожая ввести торговые пошлины на товары из разных стран. В случае с Канадой и Мексикой у него получилось, и они пошли на уступки США, в случае с Китаем — нет, хотя стороны и «открыты для диалога». Следующей целью Трампа может стать Европа, которая, как и Китай, готовится дать ему отпор. Экономическая целесообразность пошлин неочевидна, а аргументы, которые использует новая американская администрация, и вовсе оказываются манипуляциями и дезинформацией. Главное о новой торговой войне — в материале «Холода».

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Пошлины в отношении всех товаров из Китая, Канады и Мексики США планировали ввести с 4 февраля. Для Мексики и Канады Трамп подготовил 25% пошлины с исключением для канадских энергоресурсов, которые предлагалось облагать 10% пошлиной. Китайские товары Трамп планировал облагать 10% пошлиной вне зависимости от категории.

Трамп считает, что введение пошлин поможет остановить незаконные поставки через Канаду и Мексику наркотиков, которые производятся из китайских химикатов, поставляемых соседям США. Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что новые пошлины оправданы, так как фентанил (синтетический наркотик) «убил десятки миллионов американцев». Однако эксперты опровергают ее слова и утверждают, что такие цифры явно преувеличены, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо уверял, что через американо-канадскую границу проходит менее 1% трафика фентанила в США.

Однако торговые ограничения вступили в силу только в отношении Китая, поскольку лидерам Канады и Мексики все же удалось договориться об отсрочке как минимум на месяц. Власти обеих этих стран, соседствующих с США, пообещали Трампу улучшить охрану границ — именно этого требовал американский президент. Мексика направит к границе США 10 тысяч солдат для предотвращения контрабанды наркотиков, а Канада подтвердила, что реализует свой план по улучшению охраны погранпереходов стоимостью в 1,3 миллиарда канадских долларов (904 миллиона долларов США).

Китай послаблений не получил. Вместо этого китайские власти объявили, что вводят ответные пошлины на ряд товаров из США. Так, 10-процентным налогом будут облагаться нефть, сельскохозяйственная техника и автомобили с объемом двигателя более 2,5 литров. На американские уголь и сжиженный природный газ пошлина составит 15% от стоимости. Стороны заявляют о готовности к переговорам. Сам Трамп планировал поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не сделал этого.

Эффект домино

Отсутствие определенности и торговый конфликт между крупнейшими экономиками планеты привел к тому, что, открывшись в понедельник, 3 января, фондовые рынки обвалились. Немецкие и французские фондовые рынки упали на 1,2–1,4%. Канадский доллар, китайский юань и мексиканский песо тоже резко ослабли. Канадская валюта и вовсе достигла самого низкого уровня с 2003 года. Зато резко укрепился американский доллар, торговавшийся вблизи исторических максимумов по отношению к китайскому юаню.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

На заявления Трампа сразу же отреагировал и автомобильный рынок, так как этот сектор больше всего подвержен риску сбоя поставок из-за введения пошлин. Накануне акции крупнейших немецких автопроизводителей — Volkswagen, BMW и Porsche — упали на 5–6%. Бумаги французского поставщика запчастей для машин Valeo подешевели на 8%. Акции японской Toyota потеряли в цене 5%, а Honda — 7,2%.

Сильнее всего на угрозу торговой войны отреагировал рынок криптовалют. Цена на биткоин начала снижаться еще с 1 февраля, когда Трамп объявил о планах ввести пошлины против трех стран. 31 января биткоин торговался по 106 тысяч долларов, а на следующий день упал до 100 тысяч. За день до введения пошлин курс биткоина и вовсе упал до 91 тысячи долларов. Цена начала восстанавливаться только после того, как Трамп объявил о послаблениях для Мексики и Канады.

Сомнительные решения

Президент США утверждает, что новые пошлины помогут американским производителям. Повышение цен на импортные товары (а именно к этому приведут пошлины) направлено на то, чтобы потребители выбирали более дешевую отечественную продукцию вместо импортной — это должно способствовать росту экономики США. На деле же, как показал опыт с прошлыми пошлинами на китайские товары, местные производители не бросаются массово занимать места зарубежных конкурентов. Если у страны нет альтернативных поставщиков, то политика пошлин приведет к росту цен на товары внутри страны.

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Некоторые экономисты называют нынешний шаг администрации Трампа «налогом на американских потребителей», потому что именно они ощутят его последствия на себе сильнее всего. Если бы пошлины на товары из Мексики и Канады вступили в силу без отсрочки, то уже в ближайшие недели в Америке выросли бы цены на продукты. Мексика — крупнейший поставщик фруктов и овощей в США, а Канада экспортирует в страну зерно, мясо и птицу. Чуть больше времени заняло бы подорожание товаров длительного пользования — например, автомобилей. В ноябре прошлого года автомобили были на втором месте среди товаров, импортированных в США из Канады.

Фото: Unsplash

Пошлины на канадские энергоносители могли бы спровоцировать рост цен на заправках, особенно для потребителей на Среднем Западе, где местные заводы перерабатывают в бензин и дизель именно канадскую нефть. Всего из Канады поступало около 60% импортируемой Штатами нефти. Примечательно, что республиканцы часто критиковали бывшего президента США Джо Байдена именно за высокие цены на бензин.

Китай поставляет в США в основном электронику: смартфоны, компьютеры, литий-ионные аккумуляторы и игровые приставки. Например, в первом квартале 2024 года на Китай приходилось 84% поставок аккумуляторов в США — это рынок, где Китай превосходит своих западных конкурентов.

Китай тоже может пойти на уступки

Как пишет газета Financial Times, Китай уже нашел способ обойти пошлины США. Китайские компании хотят перенести свое производство в третьи страны, чтобы на их заводы не распространялась новая торговая политика. Некоторые китайские предприятия присматриваются к странам Ближнего Востока: например, часть производства Brothersbox переедет в ОАЭ. Китайские компании уже прибегали к такой тактике во время первого срока Трампа, когда он впервые начал вводить пошлины на товары из Китая. Тогда часть производства переехала во Вьетнам.

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При этом Китай готов пойти на уступки США. Согласно информации источников The Wall Street Journal (WSJ), Си Цзиньпин может согласиться на переговоры с Трампом из-за «слабой экономической формы», в которой сейчас находится Китай. Трамп, в свою очередь, утверждает, что открыт для диалога, хотя во время своей предвыборной кампании грозился ввести против Китая пошлины размером до 100%

У Китая есть проверенные инструменты для восстановления хороших отношений с США — еще во время первого срока Трампа страны заключили торговое соглашение, согласно которому Пекин должен был за два года постепенно увеличивать закупки товаров в США на дополнительные 200 миллиардов долларов. В 2020 году эксперты называли эту сделку нереалистичной, и Китай ее не выполнил (в том числе из-за влияния пандемии COVID-19).

Распределительный центр в Суцяне, Китай. Фото: Wang Li / VCG / Reuters

Теперь же, по данным WSJ, Пекин всерьез думает закупать больше американских товаров, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном. В частности, в рамках перезапуска торговой сделки Китай будет готов инвестировать в американское производство аккумуляторов для электромобилей.

Еще один инструмент давления США на Китай — торговые пути и партнеры китайских властей. Незадолго до введения ограничений против Китая администрация Трампа провела переговоры с властями Панамы. В ходе этой встречи обсуждался Панамский канал — важнейший торговый маршрут как для США, так и для Китая — эти страны являются основными пользователями канала.

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Панамский канал соединяет Атлантический и Тихий океаны и обеспечивает более дешевую доставку товаров, сокращая путь для перевозки между Азией, Европой и Америкой. Китай пользуется каналом в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь» — это стратегия по развитию торговли, к которой подключились 149 стран со всего мира.

Панама пообещала США, что не будет продлевать свое участие в инициативе «Один пояс, один путь», так как Вашингтон считает, что присутствие Китая в регионе нарушает ранние договоренности между странами. Статус-кво Панамского канала может быть пересмотрен, если влияние Китая на этот регион будет продолжать расти.

Европа на подходе

США не собираются останавливаться только на Китае, Канаде и Мексике. Трамп заявил, что они «довольно скоро» введут тарифы и на товары, поставляемые из Евросоюза.

«Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все — миллионы машин, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции», — объяснил Трамп необходимость пошлин на товары ЕС.

Газета The New York Times пишет, что в Европе несколько месяцев работала так называемая «рабочая группа Трампа» — специальная группа при Европейской комиссии, которая разрабатывала возможные сценарии введения торговых ограничений при новом президенте США. Эта группа в том числе обсуждала и возможный ответ Вашингтону, если администрация Трампа решится обложить европейские товары дополнительными сборами.

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Европейские лидеры оказались единодушны и предупредили Трампа о готовности ввести ответные пошлины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В свою очередь главный дипломат Европы Кая Каллас еще до угроз Трампа предупреждала, что в торговых войнах нет победителей, а над конфликтом Брюсселя и Вашингтона «посмеиваться будет Китай». Обложение друг друга пошлинами вредило бы всем, ведь США являются крупнейшим торговым и инвестиционным партнером ЕС.

Одной из немногих стран, которые пока успешно избегают угроз со стороны Трампа, оказалась Великобритания. Американский президент заверил, что проблемы с Лондоном можно решить без угроз, так как у него хорошие отношения с британским премьер-министром Киром Стармером.

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