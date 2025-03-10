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Мир

Маск рассказал о массированной кибератаке на соцсеть Х

21:30 10.03.2025

Владелец соцсети Х Илон Маск написал на своей странице, что платформа подверглась массированной кибератаке. 

«Мы подвергаемся атакам каждый день, но в этот раз было задействовано много ресурсов. Вовлечена либо большая скоординированная группа и/или страна. Отслеживаем», — написал миллиардер.

Вскоре издание Newsweek сообщило, что за DDoS-атакой на соцсеть стоит хакерская группа Dark Storm Team.

10 марта пользователи соцсети четыре раза жаловались на сбои в работе платформы. Последний сбой в работе Х длился более часа, до этого пользователи жаловались на примерно 40-минутные перебои в работе платформы.

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По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались по всему миру. Так, первые жалобы появились около полудня по московскому времени. Тогда тысячи пользователей из США и Великобритании пожаловались на работу соцсети, еще сотни жалоб были получены из Украины. 

После этого произошло еще несколько сбоев. По данным журнала Variety, последний крупный сбой в работе соцсети Х произошел в августе 2024 года. Тогда 66% пользователей сообщили о проблемах с приложением, веб-сайтом и подключением к серверу. До этого масштабные проблемы в работе платформы наблюдались в марте прошлого года и июле 2023 года.

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Журнал отмечает, что Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов и уволил около 80% его сотрудников. В мае 2024 года сайт официально стал называться X.com, а домен twitter.com был закрыт. Маск, который также является генеральным директором Tesla и Space X, переименовал Twitter в X в июле 2023 года.

Кроме того, ранее сообщалось о массовых акциях протеста против Tesla. Так, атаки на шоурум, дилерский салон и отдельные автомобили произошли в Нью-Йорке, пригороде Тулузы во Франции и других городах по всему миру. На фоне этого акции компании упали до уровня ноября 2024 года.

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