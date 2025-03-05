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Политика

СМИ: команда Трампа провела тайные переговоры с Зеленским

13:27 05.03.2025

Высшие должностные лица из администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Белом доме в прошлую пятницу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

По словам собеседников канала, представители Трампа подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений Киева с Белым домом и призвали украинские власти возобновить переговоры до выступления Трампа в Конгрессе, которое прошло во вторник вечером.

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Среди участников тайной встречи был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, сообщил один из источников. А убедить Зеленского провести ее, как пишет The Times, помог премьер-министр Великобритании Кир Стармер. 

Накануне Владимир Зеленский опубликовал свое заявление, в котором назвал встречу с Трампом в Овальном кабинете «прискорбной», подчеркнул, что украинцы хотят мира и пообещал работать «под сильным лидерством президента Трампа».

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После этого источники агентства Reuters сообщили, что Администрация Трампа и Киев готовятся к подписанию соглашения о редкоземельных металлах. Однако, как пишет CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сделка по полезным ископаемым с Украиной еще не подписана.

Выступая перед Конгрессом во вторник Трамп заявил о получении «важного письма» от Зеленского и процитировал пост украинского президента в соцсетях. Это подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова. 

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