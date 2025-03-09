Новую российскую шпионскую сеть обнаружили в Великобритании

Полиция Великобритании обнаружила очередную шпионскую активность российских спецслужб на территории страны. Это произошло после того, как шесть граждан Болгарии, обвиненных в шпионаже в пользу России, были арестованы, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, уже после того, как весной прошлого года фигурантам предъявили обвинение, российского журналиста-расследователя Романа Доброхотова предупредили о том, что за ним снова ведется слежка. «Прошлой весной я получил предупреждение от полиции. Эти попытки [слежки] продолжаются», — рассказал Доброхотов.

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The Guardian не опубликовал никаких деталей этого предупреждения, однако, по словам Доброхотова, после ареста шпионской группы, которую контролировала российская ФСБ, ее задачи перешли в ведение ГРУ. Об этом журналист узнал от неназванного источника в России.

«Я понял, что после ареста болгар ко мне и Христо [Грозеву] должно быть постоянное внимание, потому что мы не прекращали свою работу. <…> Мы ожидали, что будет продолжение. Поэтому после того, как полиция заявила, что знает о новых попытках, это не вызвало особого удивления, просто подтвердило то, что говорил нам наш российский источник», — отметил Доброхотов и добавил, что он осознает необходимость постоянно менять местонахождение из-за внимания к нему российских спецслужб.

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Рассмотрение дела шпионской сети, в которую входили граждане Болгарии Бизер Джамбазов, Орлин Русев, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Иван Стоянов и Тихомир Иванчев, началось осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что обвиняемые вступили в сговор с Яном Марсалеком, гражданином Австрии, который, вероятно, был российским агентом.

Участники шпионской сети планировали в частности похитить или убить работавшего с Алексеем Навальным журналиста Христо Грозева. Другими их целями стали Роман Доброхотов, получивший политубежище в Великобритании политик из Казахстана Бергей Рыскалиев и признанный «иноагентом» экс-сотрудник Следственного комитета Кирилл Качур.