EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Новую российскую шпионскую сеть обнаружили в Великобритании

15:12 09.03.2025

Полиция Великобритании обнаружила очередную шпионскую активность российских спецслужб на территории страны. Это произошло после того, как шесть граждан Болгарии, обвиненных в шпионаже в пользу России, были арестованы, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, уже после того, как весной прошлого года фигурантам предъявили обвинение, российского журналиста-расследователя Романа Доброхотова предупредили о том, что за ним снова ведется слежка. «Прошлой весной я получил предупреждение от полиции. Эти попытки [слежки] продолжаются», — рассказал Доброхотов.

Из сети исчезают живые люди
Из сети исчезают живые люди
Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью
Интернет и мемы12 минут чтения

The Guardian не опубликовал никаких деталей этого предупреждения, однако, по словам Доброхотова, после ареста шпионской группы, которую контролировала российская ФСБ, ее задачи перешли в ведение ГРУ. Об этом журналист узнал от неназванного источника в России.

«Я понял, что после ареста болгар ко мне и Христо [Грозеву] должно быть постоянное внимание, потому что мы не прекращали свою работу. <…> Мы ожидали, что будет продолжение. Поэтому после того, как полиция заявила, что знает о новых попытках, это не вызвало особого удивления, просто подтвердило то, что говорил нам наш российский источник», — отметил Доброхотов и добавил, что он осознает необходимость постоянно менять местонахождение из-за внимания к нему российских спецслужб.

Миллионы людей подсели на ASMR
Миллионы людей подсели на ASMR
Такие видео помогают преодолеть тревогу и стресс, но усиливают одиночество и изоляцию. Как это работает?
Интернет и мемы8 минут чтения

Рассмотрение дела шпионской сети, в которую входили граждане Болгарии Бизер Джамбазов, Орлин Русев, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Иван Стоянов и Тихомир Иванчев, началось осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что обвиняемые вступили в сговор с Яном Марсалеком, гражданином Австрии, который, вероятно, был российским агентом. 

Участники шпионской сети планировали в частности похитить или убить работавшего с Алексеем Навальным журналиста Христо Грозева. Другими их целями стали Роман Доброхотов, получивший политубежище в Великобритании политик из Казахстана Бергей Рыскалиев и признанный «иноагентом» экс-сотрудник Следственного комитета Кирилл Качур.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования