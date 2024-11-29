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Мир

Пророссийские шпионы планировали похищение или убийство работавшего с Навальным журналиста

19:48 29.11.2024

В Великобритании началось рассмотрение дела против шпионской сети, в которую входили граждане Болгарии. Их обвиняют в шпионаже в пользу России, в частности в преследовании журналиста-расследователя Христо Грозева, который сотрудничал с Алексеем Навальным и работал с ним над расследованием его отравления. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

The Guardian пишет, что в сеть входили Бизер Джамбазов, Орлин Русев, Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев. Обвиняемые предположительно сотрудничали с рядом других лиц, которые шпионили в пользу России в период с 2020 по 2023 год в Лондоне, Вене, Валенсии, Черногории и Штутгарте.

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«В течение почти трех лет они пытались собрать информацию в интересах России, врага Великобритании, информацию о различных целях, как о людях, так и о физических объектах. Информация представляла особый интерес для российского государства. Их деятельность нанесла очевидный и неминуемый ущерб безопасности и интересам Соединенного Королевства», — заявила выступающая на стороне обвинения Элисон Морган.

По ее словам, обвиняемые вступили в сговор с российским агентом Яном Марсалеком, известным как «Руперт Тиц» и, как утверждается, являющимся гражданином Австрии, с целью получения материалов, полезных для России.

Издание пишет, что Марсалек и Русев обменивались сообщениями, в которых обсуждали «варианты», касающиеся Христо Грозева. Би-би-си пишет, что его планировали убить или похитить и доставить в Москву, а также посадить рядом с Грозевым в самолете завербованных людей, отобрать у него ноутбук, доставить в российское посольство, сжечь имущество или внедрить кого-либо в проект Bellingcat, которым руководит расследователь.

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Другими целями шпионской сети стали шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, политик из Казахстана Бергей Рыскалиев, которому предоставили политическое убежище в Великобритании, и бывший сотрудник Следственного комитета Кирилл Качур, которого в 2023 году объявили в России «иноагентом». 

Также членов шпионской сети подозревают в планировании подрывной деятельности в посольстве Казахстана в Лондоне в сентябре 2022 года и наблюдении на военной базе США Patch Barracks в Штутгарте в конце 2022 года

Русев и Джамбазов признали себя виновными в шпионаже, другие фигуранты дела отрицают предъявленные обвинения. Ожидается, что судебный процесс продлится до февраля следующего года.

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