Работницу благоустройства обвинили в краже и отобрали у нее подарки на 8 марта

В Ташкенте во время праздничного мероприятия, приуроченного к 8 марта, одну из сотрудниц службы благоустройства обвинили в краже подарков и силой их отобрали. Об этом сообщает Uznews.uz.

Как пишет издание, 7 марта в соцсетях распространилось видеообращение женщины, которое в итоге собрало миллионы просмотров и вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей выступили с критикой произошедшего.

«Нас пригласили на мероприятие, где нам вручили подарки. Но когда мы уходили, кто-то вырвал их у меня из рук со словами: “Зачем вы это украли?” Но я ничего не крала. Да и эти подарки мне не были нужны», — рассказала женщина.

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После этого блогеры и активисты решили поддержать женщину и подарить ей новые подарки. На опубликованных видеозаписях видно, что работнице благоустройства подарили цветы, украшения, продукты, деньги и телевизор.

Кроме того, к женщине приехали заместитель хокима (главы администрации — Прим. «Холода») Ташкента Шахноза Султонова, хоким Яшнабадского района Бахтиер Рахманкулов и другие чиновники. Они пообещали найти виновных в случившемся. Nova24.uz также пишет о проведении служебной проверки.

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Вскоре женщина записала еще одно обращение, в котором поблагодарила всех откликнувшихся на ее историю.

«Я даже не ожидала, что мое видео так быстро распространится в соцсетях. Спасибо! Вчера мне было очень тяжело, но сегодня ко мне пришли многие, поддержали, обрадовали и утешили», — говорит на видео работница благоустройства.

Ранее стало известно, что в Ташкенте бригада скорой помощи оставила 72-летнюю женщину в подъезде дома после того, как больницы отказались ее госпитализировать. Пациентку приняла одна из городских больниц после вмешательства полиции.