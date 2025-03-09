EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Работницу благоустройства обвинили в краже и отобрали у нее подарки на 8 марта

18:29 09.03.2025

В Ташкенте во время праздничного мероприятия, приуроченного к 8 марта, одну из сотрудниц службы благоустройства обвинили в краже подарков и силой их отобрали. Об этом сообщает Uznews.uz.

Как пишет издание, 7 марта в соцсетях распространилось видеообращение женщины, которое в итоге собрало миллионы просмотров и вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей выступили с критикой произошедшего.

«Нас пригласили на мероприятие, где нам вручили подарки. Но когда мы уходили, кто-то вырвал их у меня из рук со словами: “Зачем вы это украли?” Но я ничего не крала. Да и эти подарки мне не были нужны», — рассказала женщина.

«На случай, если меня убьют»
«На случай, если меня убьют»
Друг 23-летней модели получил странное сообщение. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Ее искали больше года
Криминал15 минут чтения

После этого блогеры и активисты решили поддержать женщину и подарить ей новые подарки. На опубликованных видеозаписях видно, что работнице благоустройства подарили цветы, украшения, продукты, деньги и телевизор.

Кроме того, к женщине приехали заместитель хокима (главы администрации — Прим. «Холода») Ташкента Шахноза Султонова, хоким Яшнабадского района Бахтиер Рахманкулов и другие чиновники. Они пообещали найти виновных в случившемся. Nova24.uz также пишет о проведении служебной проверки.

Из сети исчезают живые люди
Из сети исчезают живые люди
Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью
Интернет и мемы12 минут чтения

Вскоре женщина записала еще одно обращение, в котором поблагодарила всех откликнувшихся на ее историю.

«Я даже не ожидала, что мое видео так быстро распространится в соцсетях. Спасибо! Вчера мне было очень тяжело, но сегодня ко мне пришли многие, поддержали, обрадовали и утешили», — говорит на видео работница благоустройства.

Ранее стало известно, что в Ташкенте бригада скорой помощи оставила 72-летнюю женщину в подъезде дома после того, как больницы отказались ее госпитализировать. Пациентку приняла одна из городских больниц после вмешательства полиции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования