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Мир

Бригада скорой помощи оставила женщину в подъезде после отказа больниц в госпитализации

16:58 08.03.2025

В Ташкенте бригада скорой помощи оставила в подъезде 72-летнюю женщину М. Б. без определенного места жительства со словами: «Она все равно умрет, никто ее не примет». Об этом сообщает Uznews.uz.

Как пишет издание, женщина несколько раз обращалась за помощью медиков. Так, 6 марта на ее имя зарегистрировано четыре вызова в период с 10 утра до восьми вечера. Утверждается, что за это время женщину несколько раз доставляли в первую и четвертую клинические больницы, однако там врачи говорили, что пациентка не нуждается в экстренной помощи, после чего бригады возвращали женщину на те адреса, с которых ее забирали.

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Uznews.uz пишет, что медиков каждый раз вызывали разные люди, в том числе полицейские. В телеграм-канале Oblakouz накануне опубликовали видео, на котором сотрудник полиции спорит с врачами скорой помощи. На видеозаписи слышно, как врач говорит о том, что у женщины четвертая стадия рака и что она болеет уже около пяти лет. Об этом же пишет местное издание «Газета.uz».

Врач также потребовала, чтобы полицейский обратился к министру здравоохранения с вопросом, почему женщину не принимает онкологическая больница.

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«Никакой участковый ни с какой улицы не хочет решать проблему с этим человеком… Где она прописана, кто ее выгнал, это же должна выяснять милиция, а не скорая… Базу пробивать, это же вы должны делать», — говорит врач на видеозаписи.

«Газета.uz» также пишет со ссылкой на заявление Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, что женщине вызывали медиков начиная с 23 февраля. В заявлении сказано, что ей якобы «каждый раз оказывались медицинские услуги». 

После последнего вызова, когда полицейский настоял на том, чтобы врачи забрали женщину, ее доставили в первую больницу и поставили диагноз «гнойная рана правой молочной железы». После этого ее отправили на лечение в Ташкентский городской филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

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