СМИ: Трамп размышляет над переброской войск из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривать возможность вывести американские войска из Германии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в Белом Доме. По их словам, 35 тысяч военнослужащих могут передислоцировать на территорию Венгрии.
Журналисты утверждают, что такое решение Трамп может принять из-за того, что европейские страны, по его мнению, «подталкивают к войне» весь континент. The Telegraph также отмечает, что президент США в данный момент планирует размещать войска США в странах НАТО, которые ежегодно тратят на оборону не менее двух процентов от ВВП.
Во время своего первого президентского срока Трамп планировал вывести из Германии около 12 тысяч солдат, но это решение раскритиковал Конгресс, в последствии оно было отменено Джо Байденом. Ранее СМИ сообщали, что страны Европы уже начали готовиться к возможному выводу американских войск с континента — по сведениям журналистов, в такой ситуации Франция планирует перебросить свои оснащенные ядерным оружием самолеты в Германию.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти ФРГ и страны ЕС увеличить траты на оборону. Она отметила важность сохранения партнерства с США, но подчеркнула, что странам Евросоюза следует создать свой оборонный фонд для совместной защиты от возможной агрессии. Иначе, по ее мнению, «войска Путина скоро окажутся в странах Балтии или у дверей Польши».
Ранее агентство Bloomberg утверждало, что Трамп приостановил поставки военной помощи Украине, в том числе и той, которая уже была в пути. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал приостановку помощи и заявлял, что таким образом Трамп желает добиться от президента Украины Владимира Зеленского готовности перейти к заключению перемирия.