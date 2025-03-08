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Мир

СМИ: Трамп размышляет над переброской войск из Германии в Венгрию

00:29 08.03.2025

Президент США Дональд Трамп рассматривать возможность вывести американские войска из Германии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в Белом Доме. По их словам, 35 тысяч военнослужащих могут передислоцировать на территорию Венгрии.

Журналисты утверждают, что такое решение Трамп может принять из-за того, что европейские страны, по его мнению, «подталкивают к войне» весь континент. The Telegraph также отмечает, что президент США в данный момент планирует размещать войска США в странах НАТО, которые ежегодно тратят на оборону не менее двух процентов от ВВП.

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Во время своего первого президентского срока Трамп планировал вывести из Германии около 12 тысяч солдат, но это решение раскритиковал Конгресс, в последствии оно было отменено Джо Байденом. Ранее СМИ сообщали, что страны Европы уже начали готовиться к возможному выводу американских войск с континента — по сведениям журналистов, в такой ситуации Франция планирует перебросить свои оснащенные ядерным оружием самолеты в Германию.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти ФРГ и страны ЕС увеличить траты на оборону. Она отметила важность сохранения партнерства с США, но подчеркнула, что странам Евросоюза следует создать свой оборонный фонд для совместной защиты от возможной агрессии. Иначе, по ее мнению, «войска Путина скоро окажутся в странах Балтии или у дверей Польши».

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Ранее агентство Bloomberg утверждало, что Трамп приостановил поставки военной помощи Украине, в том числе и той, которая уже была в пути. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал приостановку помощи и заявлял, что таким образом Трамп желает добиться от президента Украины Владимира Зеленского готовности перейти к заключению перемирия.

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