В Германии призвали немедленно выделить экстренную помощь Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти ФРГ и страны ЕС незамедлительно увеличить помощь Украине, сообщает Der Spigel со ссылкой на слова министра на брифинге для прессы. Бербок сформулировала экстренную программу действий из шести пунктов и назвала перепалку в Белом Доме началом новой эпохи «аморальности».

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Бербок отметила, что считает неприемлемой попытку возложить ответственность за начало российско-украинской войны на Украину: «Нет никаких сомнений, кто преступник, а кто жертва». Она заявила, что считает необходимым сохранение трансатлантического партнерства при одновременном «отстаивании своих интересов и своей безопасности».

Министр призвала немедленно выделить Украине экстренную помощь на сумму три миллиарда евро, которую ранее, как сообщал Der Spiegel, заблокировал канцлер Германии Олаф Шольц. Бербок призвала глав государств и правительств стран ЕС принять новый пакет финансовой помощи Украине на предстоящей встрече в Брюсселе 6 марта. Она считает, что помощь должна быть «всеобъемлющей и быстрой».

Также Бербок отметила, что Германия «наконец-то должна» присоединиться к Франции, Великобритании и Польше для усиления противовоздушной обороны Украины от российских атак. Министр не уточнила, какую конкретно помощь, по ее мнению, должна оказать Германия в этом вопросе.

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Бербок также призвала создать общеевропейский оборонный фонд, который мог бы объединить силы стран ЕС для общей защиты от возможной агрессии. В противном случае, по мнению политика, «войска Путина скоро окажутся в странах Балтии или у дверей Польши».

Глава МИД заявила, что в будущем страна рассчитывает на совместные действия с Вашингтоном и не рассматривает возможность выступлений «без или против» США. Но делать это, по мнению Бербок, следует «благоразумно» и с «холодной головой».