СМИ: Франция защитит Европу своим ядерным оружием

Франция может перебросить в Германию истребители, оснащенные ядерным оружием в случае, если президент США Дональд Трамп решит вывести американские войска из Европы. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на французского чиновника.

«Размещение нескольких французских ядерных истребителей в Германии не должно вызвать затруднений и станет мощным сигналом (для Владимира Путина, прим. “Холода”)», — сообщил источник издания.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

Немецкий дипломат в разговоре с The Telegraph предположил, что если Франция решит разместить в Германии ядерное оружие для сдерживания России, Великобритания может сделать то же самое.

«Насколько я понимаю, со стороны Христианско-демократического союза это выглядит так: нам нужен ядерный зонтик, мы хотим иметь право голоса, мы должны быть готовы говорить об этом и мы готовы за это платить», — заявил немецкий чиновник. При этом он добавил, что Германия «вряд ли» официально попросит союзников о ядерном оружии, пока на ее территории есть оружие Соединенных Штатов.

Ученые нашли новую причину глобального потепления Недостаток облаков на небе нагревает планету Мир 7 минут чтения

После того, как Дональд Трамп начал вести переговоры с Россией без участия Украины и Европы, президент Франции Эммануэль Макрон провел несколько встреч и телефонных переговоров с главами стран Европы и НАТО, чтобы обсудить будущую систему безопасности в Европе и Украине. По итогам обсуждений Макрон объявил, что Франция и ее союзники «в ближайшие дни и недели» увеличат свои расходы на оборону.

Вчера британская газета The Times сообщила, что Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером договорились вместе убеждать Дональда Трампа отказаться от идеи проводить двусторонние переговоры с Россией. Макрон встретился с Трампом в понедельник, а визит Стармера в Белый дом запланирован на четверг.