Трамп призвал к отказу от ядерного оружия

России, США и Китаю следует отказаться от ядерного оружия, заявил во время пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп, призвав к началу соответствующих переговоров.

«Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна», — сказал Трамп.

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Он также напомнил, что во время своего предыдущего президентского срока уже обсуждал денуклеаризацию с Россией, и добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин «был бы очень рад» продвинуться в этом направлении.

В феврале Дональд Трамп также говорил о необходимости начала переговоров о сокращении ядерных арсеналов между США, Россией и Китаем. Тогда же он призвал к сокращению тремя странами своих расходов на оборону. «Мы все тратим много денег, мы их могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны», — сказал президент США.

Позже Владимир Путин приветствовал эту идею. «Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал он.

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По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США, Россия и Китай являются мировыми лидерами по размеру оборонных бюджетов. Так, Вашингтон в 2023 году потратил на военные нужды 916 миллиардов долларов, Пекин — 296 миллиардов долларов, а Москва —109 миллиардов долларов.