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Политика

Путин поддержал идею Трампа о сокращении оборонных расходов вдвое

10:49 25.02.2025

Владимир Путин поддержал идею о сокращении на 50% военных расходов России, США и Китая, которую ранее озвучил президент США Дональд Трамп. Об этом Путин заявил в интервью телеведущему пропагандистского ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал Путин.

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В середине февраля Трамп заявил, что хочет провести с представителями России и Китая переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Тогда же он призвал к сокращению тремя странами своих расходов на оборону. «Мы все тратим много денег, мы их могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны», — сказал президент США.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США, Россия и Китай являются мировыми лидерами по размеру оборонных бюджетов. Так, Вашингтон в 2023 году потратил на военные нужды 916 миллиардов долларов или 3,4% национального ВВП, Китай — 296 миллиардов долларов или 1,7% ВВП, а Россия 109 миллиардов долларов, что эквивалентно 5,9% ее национального ВВП. При этом годом раньше расходы на оборону США, Китая и России составляли 877 миллиардов, 292 миллиарда и 86,4 миллиарда долларов соответственно. 

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