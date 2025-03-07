Опубликован рейтинг лучших стран для работающих женщин

Журнал The Economist опубликовал список из 29 стран с наилучшими условиями работы для женщин в 2024 году. Это ежегодный рейтинг — он традиционно издается перед 8 марта, журналисты также называют его индексом «стеклянного потолка».

Все оцениваемые страны входят в организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), помимо европейских стран в рейтинге The Economist есть государства из Океании, Северной Америки и Азии. Лидером этого года стала Швеция, в тройке также оказались Исландия и Финляндия.

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Ситуацию в каждой стране списка оценивали по десяти критериям. Среди них — гендерный разрыв в возможности получить высшее образование, число женщин в советах директоров компаний и на управленческих позициях, а также в парламенте. Журналисты также учитывали стоимость ухода за ребенком, продолжительность отпуска по рождению ребенка и уходу за новорожденным для женщин и мужчин.

Журналисты The Economist отмечают, что рейтинг ведется уже на протяжении 13 лет, он показывает, что женщинам все еще тяжело пробивать «стеклянный потолок» во многих развитых странах. Но государства «стараются менять к лучшему» условия труда для женщин.

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Ранее Der Spiegel сообщал, что в Германии больше половины работающих женщин не могут обеспечить себя самостоятельно в случае потери работы или трудоспособности. В долгосрочной перспективе обеспечить себя и ребенка смогут только 30 процентов женщин.

Проводившая исследование немецкая конфедерация профсоюзов связала эту ситуацию не только с традиционным распределением ролей в семье, но и с недостаточной поддержкой женщин со стороны государства.

Авторы доклада считают, что государству следует увеличить инвестиции в государственные детские сады, а также изменить сумму выплат родительских пособий и ввести 10-дневный оплачиваемый отпуск по причине рождения ребенка и для второго родителя. В рейтинге The Economist за 2024 год Германия заняла 22-ое место из 29 возможных.