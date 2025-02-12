Половина работающих женщин Германии не могут обеспечить себя самостоятельно

53% работающих женщин Германии не смогут полностью обеспечить себя в долгосрочной перспективе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование немецкой конфедерации профсоюзов. Только 30% смогут обеспечить себя и ребенка.
У мужчин в Германии больше уровень дохода — в среднем почасовая оплата работы женщин меньше на 20%. Также авторы доклада отметили, что на финансовую стабильность женщин влияет характерное для Германии распределение ролей в семье.
По данным правительства страны, в 44% процентах случаев женщина в семье работает неполный рабочий день, только в 14% пар с детьми до 18 лет женщина работает полный день. Мужчины являются основным источником заработка в семье, но при этом тратят меньше времени на уход за детьми и работу по дому. Исключительно женщины работают лишь в 3% семей.
Из-за этого женщины не смогут обеспечить себя и своих детей в долгосрочной перспективе за счет собственных доходов в случае потери трудоспособности, выхода на пенсию или потери работы. Заместитель главы конфедерации профсоюзов Эльке Ханнак назвала цифры исследования «пугающими».
Авторы доклада считают возможными решениями проблемы неравенства доходов и небезопасного экономического положения женщин увеличение инвестиций в государственные детские сады, увеличение родительских пособий и введение 10-дневного оплачиваемого отпуска по причине рождения ребенка и для второго родителя.
Ханнак считает, что ответственность отцов за воспитание ребенка и ведение совместного хозяйства должна быть «усилена».