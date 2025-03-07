Теннисистки впервые получат оплачиваемый отпуск по беременности и родам

Женская теннисная ассоциация (WTA Tour) ввела оплачиваемый декретный отпуск для профессиональных теннисисток в рамках программы, направленной на поддержание баланса между работой и личной жизнью. Об этом пишет пишет Der Spiegel.

«Обычно независимые и самозанятые спортсменки не имеют права на такие пособия по материнству. Поэтому наша программа является поистине новаторской: это первый случай в истории женского спорта, когда независимые спортсменки получают столь широкую поддержку», — заявила глава WTA Порша Арчер.

Мой бывший выбил мне глаз Я еле выжила. Теперь учусь жить с новым лицом и помогаю жертвам домашнего насилия Общество 15 минут чтения

Так, с 1 января 2025 года более 300 спортсменок получили право на оплачиваемый декретный отпуск сроком на 12 месяцев. Теннисистки, которые становятся матерями в случае усыновления или беременности партнерши, — могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение двухмесячного отпуска по уходу за ребенком, даже если они не участвуют в матчах.

Der Spiegel пишет, что программу помощи по беременности и родам спонсирует неназванный инвестор из Саудовской Аравии. «Эта инициатива обеспечит нынешнему и будущему поколениям теннисисток поддержку и гибкость, позволяя им строить семейную жизнь в той форме и в тот момент, когда они сами этого захотят», — отметила Арчер.

По данным организации, в рамках WTA Tour в настоящее время выступают 25 матерей. Совсем недавно олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич попала в заголовки газет, выиграв турнир в Абу-Даби всего через четыре месяца после окончания декретного отпуска.

Женский протест парализовал целое государство Экономика страны замерла, мужчины растерялись, а общество осознало, что без женщин не обойтись Мир 11 минут чтения

До нее в спорт после родов возвращались и другие спортсменки. Среди них бывшие первые ракетки мира Серена Уильямс, Наоми Осака, Ким Клийстерс, Каролина Возняцки и Виктория Азаренко.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, согласно которому женщинам можно будет уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности. Документ также предлагает выплаты пособий по беременности и родам. Сейчас по закону россиянкам можно уйти в декрет только на 30-й неделе беременности.