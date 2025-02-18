Россиянкам захотели разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в Госдуму законопроект, согласно которому женщинам можно будет уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — цитирует законопроект агентство.

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В пресс-службе партии пояснили, что законопроект был разработан в соответствии с предложением патриарха Кирилла распространить декретный отпуск на первый триместр беременности.

«Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам», — рассказал глава партии Сергей Миронов.

По его словам, законопроект предусматривает предоставление женщинам декрета на основе заявления и листка нетрудоспособности с момента постановки на учет. При этом выйти из декрета можно будет через 70 дней после родов. Если в ходе родов возникли осложнения, срок выхода из декрета составит 86 дней и 110 дней при многоплодной беременности. Эти же сроки установлены в России и сейчас.

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«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — добавил Миронов.

На данный момент в России уйти в декрет можно на 30-й неделе беременности. При многоплодной беременности женщина может это сделать на 28-й неделе, а если она живет в месте, загрязненном радиацией, — на 27-й неделе.