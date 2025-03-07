СМИ: гражданам определенных стран запретят въезд в США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит список стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

В свою очередь, Reuters также со ссылкой на источники сообщает, что запрет может быть введен уже на следующей неделе. При этом агентство пишет, что речь идет о гражданах Афганистана и Пакистана.

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В то же время NYT утверждает, что список стран, чьим гражданам запретят въезд в США будет длиннее, чем во время первого президентского срока Трампа, когда он уже вводил подобный запрет. Тогда он запретил въезжать в страну гражданам семи мусульманских государств, подписав соответствующий указ. Позже суды нескольких штатов отменили действие этого указа на своей территории, признав его незаконным. В 2021 году ставший президентом США Джо Байден отменил этот указ, назвав его «пятном на совести нации».

Как отмечает Reuters, новый запрет может поставить под угрозу жизни десятков тысяч афганцев, которые получили право поселиться в США по специальной иммигрантской визе. Такие документы власти США выдавали людям, которые помогали американским военным во время их 20-летнего присутствия в Афганистане и опасаются мести со стороны террористической группировки «Талибан», захватившей власть в стране после ухода американцев.

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Ранее стало известно о планах администрации Трампа по лишению легального статуса в США около 240 тысяч беженцев из Украины. Как сообщалось, лишение права на проживание в стране может привести к скорой депортации украинцев на родину.