Трамп начал свой ультиматум ХАМАСу со слова «шалом»

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум палестинской группировке ХАМАС, потребовав немедленно освободить всех живых заложников и передать тела погибших или приготовиться к тому, что Израиль «доведет все до конца». Свое обращение к руководству группировки боевиков Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, начав его с приветствия на иврите.

«”Шалом ХАМАС” означает “здравствуйте” и “до свидания” — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — написал он.

Трамп также заявил, что сейчас самое время для «руководства» ХАМАСа, чтобы покинуть сектор Газа. Обращаясь к жителям Газы, американский президент пообещал им «прекрасное будущее», если они не будут удерживать заложников. «Если вы это сделаете, вы МЕРТВЫ! Примите РАЗУМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗЖЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!» — добавил Трамп.

2 марта истек первый этап сделки о перемирии и обмене заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем. В рамках соглашения палестинская группировка освободила 44 заложников, а власти Израиля выпустили из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных. По израильским данным, ХАМАС продолжает удерживать 59 человек, 32 из которых, вероятно, погибли.

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11 февраля Трамп уже угрожал ХАМАСу «адом» в случае, если палестинская группировка не выполнит взятые на себя обязательства по освобождению израильских заложников и передаче тел погибших. Тогда представители ХАМАСа обвинили Израиль в нарушении условий сделки и заявили, что не выдадут израильтян к назначенному сроку. После угроз Трампа палестинская группировка все же выполнила свою часть сделки.