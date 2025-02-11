Трамп пригрозил ХАМАС «адом» за срыв освобождения заложников

Президент США Дональд Трамп дал палестинской группировке ХАМАС время до полудня субботы 15 февраля, чтобы освободить всех израильских заложников. В противном случае он пригрозил отменой всех прежних договоренностей и «адом», передает телеканал CNN.

«Что касается меня, если все заложники не будут возвращены к 12:00 субботы — я думаю, это подходящее время — я бы сказал, пришло время отменить все [договоренности], и пусть начнется ад»,— заявил Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома после подписания новых указов.

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11 февраля представители группировки ХАМАС заявили, что Израиль нарушил заключенную ранее сделку, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах».

В связи с этим представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда сообщил, что группировка откладывает освобождение группы заложников, которых, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были отпустить 15 февраля.

В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал действия палестинских боевиков «прямым нарушением режима прекращения огня» и сообщил, что отдал приказ о приведении израильских подразделений, находящихся в секторе Газа, в состояние максимальной боеготовности.

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С 19 января вступила в силу сделка между властями Израиля и руководством ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Согласно условиям сделки, боевики в течение шести недель должен освободить 33 из 97 заложников. В свою очередь, Израиль обязался выпустить по несколько десятков палестинских заключенных в обмен на каждого пленного израильтянина.

Обмен пленными происходит частями по субботам — последний раз он состоялся 8 февраля. Тогда ХАМАС освободил 56-летнего Охада Бен Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви, а Израиль выпустил из тюрем 183 палестинца.