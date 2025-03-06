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Мир

Состояние Илона Маска сократилось на четверть

16:05 06.03.2025

Состояние самого богатого человека в мире Илона Маска сократилось на четверть из-за политики президента США Дональда Трампа, которого поддерживает бизнесмен, сообщил журнал Vanity Fair со ссылкой на рейтинг Forbes. Маск потерял 110,8 миллиардов долларов после начала действия новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Падение стоимости ценных бумаг компаний Маска, в первую очередь Tesla, началось вечером 3 марта после объявления введения пошлин. Так, если в середине декабря акции Tesla торговались на отметке в 489 долларов за бумагу, то уже в 3 марта цена упала до 272 долларов. Это было самое сильное падение бумаг компании за время президентства Трампа, пишет Vanity Fair. Пик стоимости акций Tesla пришелся на 17 декабря, тогда состояние Маска оценивалось в 464 миллиарда долларов.

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При этом Vanity Fair напоминает насколько Маск близок к Трампу, бизнесмен «если и не всегда находится в комнате», где администрация президента принимает решения, то «по крайней мере спит на полу в помещении через дорогу».

На этой неделе власти США ввели таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняли тарифы на китайские товары с 10% до 20%. Китай — второй по величине рынок сбыта электромобилей Tesla, пишет Forbes, отмечая, что в производстве электрокаров компания полагается на импорт запчастей из Канады.

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Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики еще 1 февраля. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля. Введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию отсрочили на месяц из-за переговоров руководства этих стран с американской администрацией.

11 декабря 2024 года Маск стал первым человеком в мире, состояние которого превысило 400 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, рекорд обеспечила продажа акций компании SpaceX, увеличившая состояние предпринимателя на 50 миллиардов долларов.

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