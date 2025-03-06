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Мир

Эксперты предупредили о ведущей к преступлениям в интернете зависимости от порно

17:18 06.03.2025

Британские эксперты считают, что люди, зависимые от просмотра порнографии, со временем переходят на более экстремальный и агрессивный контент, что приводит к сексуализированным преступлениям в интернете. Об этом пишет The Independent.

Согласно исследованию Фонда Люси Фейтфулл, благотворительной организации, которая работает с проблемой сексуализированного насилия над детьми, 40% взрослых британцев смотрят порнографию. В опросе приняли участие 2500 человек. Более четверти из них утверждают, что в последнее время они стали чаще смотреть порнографию, а каждый пятый признает, что их предпочтения на материалы сексуализированного характера со временем менялись на более экстремальные или агрессивные.

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Такая эскалация может привести к просмотру запрещенного в интернете контента, предупреждают в организации. По ее данным, четверть онлайн-нарушителей, обратившихся к ним по номеру конфиденциальной горячей линии в 2023 году, признались, что у них «есть проблемы с порнографией».

The Independent пишет, что в 2024 году более 275 тысяч британцев обратились за помощью в благотворительную организацию Stop It Now из-за опасений по поводу своего или чужого поведения сексуализированного характера в отношении детей в интернете.

30-летний женатый британец, имя которого не называется, признался, что попал в реестр лиц, совершивших сексуализированные преступления после того, как его порнозависимость переросла в просмотр изображений сексуализированного насилия над детьми. Мужчина утверждает, что зависим от просмотра порно «сколько он себя помнит», и эта проблема, по его оценке, со временем усугубилась.

«По мере того, как скорость интернет росла, а порно становилось все более изобильным, мне становилось только хуже, и я жаждал большего <…> Новость о том, что мои преступления были раскрыты, была ужасающей и сокрушительной как для меня, так и для моей жены», — поделился он.

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Руководитель отдела психологии фонда и доцент Университета Рохэмптона доктор Александра Бейли отмечает, что люди, у которых «вырабатывается толерантность» к определенным видам порнографии, могут в конечном итоге отправиться на поиски более жесткого и незаконного контента. «Возможно, это звучит несколько экстремально — предполагать, что обострение зависимости от порнографии может привести людей к правонарушениям в интернете и просмотру материалов о сексуализированном насилии над детьми, но, к сожалению, это правда, и консультанты службы помощи Stop It Now видят это каждый день», — заявила она.

Ранее исследователи опубликовали обзор на порнографию, в котором говорится, что бесплатный и легкодоступный онлайн-контент «становится все более жестоким, унизительным и женоненавистническим».

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