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Мир

В Латвии захотели запретить показ фильмов и мультфильмов на русском

18:04 06.03.2025

В Сейм Латвии внесен законопроект о новых правилах организации кинопроката в стране, сообщает Delfi со ссылкой на его текст и комментарии депутатов. В случае одобрения все фильмы и мультфильмы для детей до семи лет будут показывать только с дубляжом на латвийском и субтитрами на нем же.

Также кинотеатры и другие места показа кино могут обязать демонстрировать со звуковой дорожкой на латышском не менее 20 процентов фильмов от всего дневного репертуара. Субтитры должны быть также только на латышском. Другой язык можно использовать, только если это язык оригинала фильма. Для кинофестивалей сделали исключение.

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За передачу законопроекта на рассмотрение проголосовали 64 депутата Сейма из 100, часть других депутатов считает, что он нуждается в серьезной доработке. Эдмунд Цепуритис, один из членов Сейма, заявил, что считает необоснованной норму в 80% от дневного репертуара и не понимает, почему в расчет взяты именно эти цифры.

Он отметил, что в стране существуют культурные дома и центры, которые показывают фильмы несколько раз в год — по норме нового закона все показы такого формата следует организовывать исключительно на государственном языке. Цепуритис также привел в пример недавно выигравший премию «Оскар» латышский мультфильм «Поток», в котором вообще не звучит человеческой речи. Депутат усомнился, что новый закон сделает легальным показ «Потока» на территории страны.

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Сторонники закона считают, что «общество надо сплачивать на основе государственного языка». Необходимость его принятия они аргументировали примером латвийской семьи, которая не смогла посетить показ одного из мультиков, потому что он демонстрировался на русском языке.

На данный момент в Латвии возможен прокат фильмов и мультфильмов с русским дубляжом и субтитрами на русском — фильм со звуковой дорожкой на иностранной языке должен содержать субтитры на государственном языке. Если в фильме есть субтитры и на русском, и на латышском, то размер шрифта должен быть одинаковым.

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