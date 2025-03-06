СМИ: Китай испугался изоляции из-за торговой войны с США

После победы Дональда Трампа на президентских выборах Си Цзиньпин поручил своим помощникам срочно проанализировать противостояние между США и Советским Союзом во времена холодной войны. По словам собеседников газеты The Wall Street Journal (WSJ), председателя КНР беспокоило то, что из-за торговой войны, начатой Трампом, Пекин может оказаться в такой же изоляции, как в свое время была Москва.

Трамп, который на протяжении все своей предвыборной кампании подчеркивал необходимость противодействовать Китаю, вернулся в Белый дом с комфортной победой, пишет газета, отмечая, что американский президент считает, что может иметь дело с Китаем с позиции силы.

Источники издания уверены, что Трамп пытается положить конец конфликтам в Секторе Газа и Украине, чтобы лучше сосредоточиться на Китае, а его недавнее «восторженное принятие» России и ее авторитарного лидера Владимира Путина отчасти обусловлено стратегическим желанием вбить клин между Москвой и Пекином.

С ноября 2024 года Китай направил несколько делегаций в Вашингтон для изучения возможных сделок с новой администрацией. Ее участники пытались убедить другую сторону, что повышенные тарифы только усилят инфляцию в США, которую Трамп пытается сдержать, пишет WSJ.

В то же время Пекин разработал целый ряд инструментов, например, контроль за экспортом важнейших полезных ископаемых, чтобы нанести экономический ущерб США. Китай, как пишет издание, также пытается заручиться поддержкой традиционных партнеров Соединенных штатов, чтобы подготовиться к более интенсивному противостоянию с Вашингтоном.

Источники WSJ утверждают, что один из уроков, который Си усвоил во время первой торговой войны с Трампом, заключается в том, что Китай может потерять больше, если ответит США на повышение пошлин пропорциональным увеличением своих, так как США покупают у Китая значительно больше, чем наоборот.

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«Они [китайцы] в отчаянии. Их экономика в беде», — сказал газете Майкл Пиллсбери, эксперт по Китаю в Heritage Foundation, который консультирует администрацию Трампа.

Однако несмотря на это Пекин Пекин пытается демонстрировать уверенность, говорят собеседники издания. Они считают, что умеренный ответ Китая на новые пошлины США должен показать, что китайская экономика готова принять вызов.

4 марта Трамп официально начал торговую войну с Китаем, повысив пошлины с 10 до 20%. Пекин в ответ ввел дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США и обратился с иском в ВТО.