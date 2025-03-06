Жизель Пелико не поддержала заявление дочери об изнасиловании отцом

Жизель Пелико, пострадавшая от десятков изнасилований со стороны гостей своего мужа Доминика Пелико, не поверила своей дочери Каролин Дариан, которая сообщила в суде, что отец насиловал и ее. Об этом Дариан написала в своей второй книге об этом деле «Чтобы мы помнили» (Pour que l’on se souvienne), которая была опубликована в среду. Краткий пересказ книги опубликовала британская газета The Times.

Во время суда Каролин Дариан заявляла, что Доминик Пелико мог изнасиловать и ее. Мужчина отрицал это и повторял, что «никогда ничего не делал» своей дочери. Жизель Пелико отказалась отвечать на вопрос суда, согласна ли она с дочерью. В новой книге Каролин Дариан рассказала, что теперь чувствует себя одиноко, «забытой жертвой».

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«Как будто земля разверзлась под моими ногами. Ее молчание говорит о многом. Я думала, что мы единый и сплоченный клан… и тут мне в лицо бьет неумолимая реальность: моя мать не хочет верить мне или слышать меня. Боль пронзает меня насквозь. Я потратила четыре года, пытаясь быть рядом с матерью, лелея связь, которая так много для меня значила. Я чувствую себя одинокой, столкнувшейся со стеной опустошения, и, кажется, никто меня не понимает», — приводит The Times отрывок из книги Каролин Дариан.

В то же время Каролин Дариан поддержала решение своей матери сделать процесс над Домиником Пелико публичным. Дочь похвалила ее «эту силу характера, эту прямоту, эту способность не ослабевать». Также она вместе с братьями Флорианом и Дэвидом раскритиковала приговоры насильникам, которые оказались ниже, чем требовали прокуроры. Дариан добавила, что суд не обратил должного внимания на использование психоактивных веществ против пострадавших.

Одновременно с выходом книги Каролин Дариан подала против отца заявление об изнасиловании и незаконном применении психоактивного вещества. Она подозревает Доминика Пелико в том, что он подсыпал ей снотворное и изнасиловал.

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Доминика Пелико задержали в 2020 году в магазине, когда он пытался фотографировать женщин под юбками. Полицейские обратили внимание на его аккаунт, через который он предлагал изнасиловать его жену. Оказалось, что он подсыпал Жизель Пелико снотворное и приглашал других мужчин насиловать ее. По этому делу он и еще 50 обвиняемых получили в общей сложности 500 лет заключения.

На компьютере Доминика Пелико следователи обнаружили фотографии его дочери Каролин Дариан, лежащей без сознания. На одних фотографиях она была голой, на других — в нижнем белье своей матери. После того, как она увидела эти фотографии, она написала свою первую книгу об этом деле под названием «И я перестала называть тебя папой».