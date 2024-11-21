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Мир

Дочь Жизель Пелико обвинила отца в насилии

23:44 21.11.2024

Каролин Дариан выступила в суде по делу своего отца Доминика Пелико, которого обвиняют в том, что он подсыпал своей жене Жизель снотворное и приглашал других мужчин ее насиловать. Каролин обвинила отца во лжи в ответ на его утверждение, что он ей «никогда ничего не делал». На заявление Каролин обратила внимание «Коса».

Во Франции продолжается суд над Домиником Пелико. Его задержали в супермаркете в 2020 году, когда он пытался фотографировать женщин под юбками. В телефоне Доминика полицейские нашли аккаунт, через который мужчина предлагал изнасиловать его жену.

На компьютере Пелико нашли папку с фотографиями лежащей без сознания его дочери Каролин — голой или одетой в белье своей матери. На этой неделе она сказала суду, что четыре года назад ее жизнь «остановилась», когда следователи показали ей эти снимки. В 2022 году Каролин написала книгу «И я перестала называть тебя папой».

«Ты лжешь, у тебя нет смелости сказать правду. Даже о бывшей жене. Ты умрешь во лжи и одиночестве, Доминик Пелико», — воскликнула Каролин Дариан в суде, увидев отца. «Я никогда не приду к тебе. Никогда. Ты умрешь в одиночестве, как собака», — сказала она.

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Доминика Пелико и еще 50 мужчин обвиняют в десятках эпизодах изнасилований в отношении Жизель Пелико. Суд начался в сентябре, вынесение приговора назначено на 20 декабря.

Жизель Пелико сделала судебный процесс открытым, отказавшись от анонимности, чтобы ее история «была полезной и помогала другим женщинам», — рассказал ее адвокат Стефан Бабонно. По его словам, Пелико решила «вернуть контроль над своей жизнью, а стыду пришлось отойти на другую сторону».

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